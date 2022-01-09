Події

21:14 09.01.2022

Кулеба назвав неправомірними і загрозливими міжнародному миру та безпеці вимоги Путіна

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Кулеба назвав неправомірними і загрозливими міжнародному миру та безпеці вимоги Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав неправомірними та загрозливими міжнародному миру та безпеці вимоги російського лідера Володимира Путіна.

"Час називати речі своїми іменами. Путін вимагає від США, НАТО та ЄС визнати сферу впливу Росії, до якої належали би суверенні сусідні держави. Але Холодна війна давно завершилася, а разом із нею — сфери впливу. Вимоги Путіна неправомірні та загрожують міжнародному миру і безпеці", - написав Кулеба у мікроблозі Тwitter.

 

 

 

 

Теги: #кулеба #вимоги #путін
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