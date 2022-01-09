Білоруські мігранти намагалися потрапити до Польщі, постраждала жінка-прикордонник

Польські прикордонники затримали 33 особи на кордоні з Білоруссю в ніч на 9 січня, вони намагалися потрапити до Польщі, при цьому постраждала представниця польської прикордонної служби, повідомила Державна прикордонна служба Польщі.

"Сьогодні до 7 години ранку затримано 33 іноземці, які силою проривалися на ділянках у Черемсі та Шудзяловому. Госпіталізовано співробітницю прикордонної служби", - сказано в повідомленні в мікроблозі польського прикордонного відомства в Тwitter.

Як зазначається, під час спроби прориву іноземці кидали у польських прикордонників каміння та шумові петарди.

"Представниця прикордонної служби отримала травми голови та перебуває у лікарні", - зазначили прикордонники.