Події

20:32 09.01.2022

Білоруські мігранти намагалися потрапити до Польщі, постраждала жінка-прикордонник

1 хв читати
Білоруські мігранти намагалися потрапити до Польщі, постраждала жінка-прикордонник

Польські прикордонники затримали 33 особи на кордоні з Білоруссю в ніч на 9 січня, вони намагалися потрапити до Польщі, при цьому постраждала представниця польської прикордонної служби, повідомила Державна прикордонна служба Польщі.

"Сьогодні до 7 години ранку затримано 33 іноземці, які силою проривалися на ділянках у Черемсі та Шудзяловому. Госпіталізовано співробітницю прикордонної служби", - сказано в повідомленні в мікроблозі польського прикордонного відомства в Тwitter.

Як зазначається, під час спроби прориву іноземці кидали у польських прикордонників каміння та шумові петарди.

"Представниця прикордонної служби отримала травми голови та перебуває у лікарні", - зазначили прикордонники.

 

 

 

Теги: #мігранти #білорусь #польща
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:39 09.01.2022
Зеленський привітав із 30-річчям встановлення українсько-польських дипломатичних відносин

Зеленський привітав із 30-річчям встановлення українсько-польських дипломатичних відносин

07:12 07.01.2022
Білоруські миротворці прибули до Казахстану, підрозділи доставили на п'яти літаках Іл-76

Білоруські миротворці прибули до Казахстану, підрозділи доставили на п'яти літаках Іл-76

08:02 06.01.2022
Прем'єр Литви заявив про відсутність планів продовжити режим НС на кордоні з Білоруссю

Прем'єр Литви заявив про відсутність планів продовжити режим НС на кордоні з Білоруссю

20:04 05.01.2022
Лукашенко провів телефонні розмови з Путіним і Токаєвим

Лукашенко провів телефонні розмови з Путіним і Токаєвим

13:58 05.01.2022
Президент Польщі заразився COVID-19

Президент Польщі заразився COVID-19

18:50 03.01.2022
Посольство Білорусі в Україні надіслало ноту протесту українському МЗС у зв'язку з проведенням маршу до дня народження Бандери

Посольство Білорусі в Україні надіслало ноту протесту українському МЗС у зв'язку з проведенням маршу до дня народження Бандери

12:19 03.01.2022
Польщі загрожують нові обмеження через COVID-19, якщо захворюваність продовжить зростати, - глава МОЗ

Польщі загрожують нові обмеження через COVID-19, якщо захворюваність продовжить зростати, - глава МОЗ

07:08 03.01.2022
Понад тисячу пропозицій надійшло від громадян Білорусі до проекту нової Конституції, 98% підтримують його - білоруський центр правової інформації

Понад тисячу пропозицій надійшло від громадян Білорусі до проекту нової Конституції, 98% підтримують його - білоруський центр правової інформації

06:55 03.01.2022
У Мінську заявляють, що заборона на фінансування виборів з-за кордону, запропонована в новій Конституції, продиктована подіями минулого року

У Мінську заявляють, що заборона на фінансування виборів з-за кордону, запропонована в новій Конституції, продиктована подіями минулого року

14:54 01.01.2022
Кількість політв'язнів у Білорусі досягла 970 осіб - правозахисники

Кількість політв'язнів у Білорусі досягла 970 осіб - правозахисники

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Літак із 33 українцями, який вилетів з Казахстану, незабаром приземлиться в Києві

Українці не постраждали під час масових заходів у Казахстані, посольство надає допомогу тим, хто не може залишити країну

Із казахської столиці в Україну вилетів пасажирський літак

У Ніжині на меблевій фабриці вибухнув опалювальний котел, триває ліквідація пожежі

Жертвами заворушень у Казахстані стали 164 людини

ОСТАННЄ

Літак із 33 українцями, який вилетів з Казахстану, незабаром приземлиться в Києві

У Брюсселі противники антикоронавірусних обмежень знову провели акцію протесту

На Кіпрі виявили штам коронавірусу "дельтакрон", що комбінує ознаки "дельти" та "омікрону"

Українці не постраждали під час масових заходів у Казахстані, посольство надає допомогу тим, хто не може залишити країну

Із казахської столиці в Україну вилетів пасажирський літак

На Столичному шосе у Голосіївському районі в ДТП загинула одна людина, ще двоє постраждали

У Ніжині на меблевій фабриці вибухнув опалювальний котел, триває ліквідація пожежі

На українському кордоні спостерігається зростання пасажиропотоку, особливо на західному напрямку

Боррель звинуватив Росію в ігноруванні ЄС під час обговорення європейської безпеки

У Львівському аеропорту викрили українку з підробленим хорватським паспортом

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА