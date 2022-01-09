Українці не постраждали під час масових заходів у Казахстані, посольство надає допомогу тим, хто не може залишити країну

За інформацією Міністерства закордонних справ України, загиблих, постраждалих чи затриманих українців під час масових заходів у Казахстані немає, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Українське посольство надає консульську допомогу громадянам, які через скасовані авіарейси не можуть покинути країну. Наразі найбільша кількість людей в Алмати – 116", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю.

За його словами, міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків та використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ.

"Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їх життю чи безпеці немає. Посольство підтримує з усіма пасажирами постійний зв'язок та інформуватиме їх про подальші кроки. За попередньою інформацією, 9 січня планується поновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Султан – Київ", - розповів речник.

Він додав, що МЗС України взаємодіє з урядами іноземних держав, громадяни яких також не можуть залишити територію Казахстану.

"З огляду на тривалу силову операцію та складну ситуацію з безпекою, зокрема в Алмати та Алматинській області, зараз найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися у місцях їх тимчасового проживання", - зазначив Ніколенко.

Він зазначив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив дипломатам опрацювати альтернативні шляхи виїзду українських громадян із Казахстану у разі суттєвих затримок поновлення регулярного авіасполучення. До цієї роботи приєдналися усі українські посольства у регіоні.

"Водночас, головною передумовою будь-яких подальших заходів є стабілізація ситуації з безпекою", - наголосив Ніколенко.

2 січня у місті Жанаозен (Мангістауська область на заході Казахстану) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Вони переросли в масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами.

4 січня в Алмати відбулися зіткнення демонстрантів із силовиками. 5 січня уряд Казахстану був відправлений у відставку. До 19 січня на території країни запровадили надзвичайний стан. 6 і 7 січня заворушення продовжилися, в Алмати та деяких інших містах орудували мародери. До Казахстану було направлено миротворчі сили від Ради колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).