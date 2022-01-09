Киргизія відправила ноту Казахстану у зв'язку із затриманням свого громадянина

Влада Киргизії направила ноту в Казахстан у зв'язку із затриманням киргизького громадянина Вікрама Рузахунова за участь у заворушеннях, повідомив у неділю журналістам заступник голови киргизького уряду, керівник Держкомітету нацбезпеки (ДКНБ) Камчибек Ташієв.

"Офіційних звернень до нас не було, але ми направили ноту в Казахстан. Він не є терористом, так, він, можливо, якимось чином опинився не в тому місці, ці обставини треба з'ясувати", - заявив Ташієв біля будівлі казахстанського посольства в Бішкеку.

За його словами, затриманий є "добропорядним громадянином країни, музикантом, громадським діячем". "Ті, хто проводить розслідування, вони, напевно, помилилися", - сказав Ташієв.

У неділю до посольства Казахстану в Бішкеку на мітинг на підтримку Рузахунова прийшли близько 20 осіб, в основному артисти і музиканти. Вони вимагають розібратися в ситуації і скоріше повернути музиканта на батьківщину.

Раніше державний телеканал "Казахстан" оприлюднив відеозапис визнання затриманого громадянина Киргизії в тому, що йому запропонували 90 тис. тенге для участі в протестах в Алмати. У МВС Киргизії повідомили з посиланням на родичів, музикант часто гастролював в Алмати. Напередодні Нового року його запросили в Алмати для проведення концертів. Квиток в Алмати він придбав 16 грудня 2021 року, і 2 січня полетів в Алмати.