Охорона низки стратегічних об'єктів Казахстану передана миротворцям ОДКБ

У Казахстані виставлено блокпости, об'єднаному миротворчому контингенту держав-учасниць ОДКБ під охорону передано низку стратегічних об'єктів, доповіли президенту країни Касим-Жомарту Токаєву на засіданні оперативного штабу в неділю.

"Правоохоронні органи та Збройні сили вживають заходів щодо відновлення порядку і законності в країні, забезпечується дотримання режиму надзвичайного стану в регіонах. Виставлено блокпости, об'єднаному миротворчому контингенту держав-учасниць ОДКБ під охорону передано низку стратегічних об'єктів", - йдеться в повідомленні на сайті президента Казахстану.

"Силові структури здійснюють "зачистку" населених пунктів. Проводяться оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання терористів, збору та документування доказової бази, проведення відповідних експертиз", - наголошується в повідомленні.