Події

10:44 09.01.2022

Сума збитків від заворушень у Казахстані зросла до 212 млн доларів

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Сума збитків від заворушень у Казахстані зросла до 212 млн доларів

Загальна сума збитку торгових мереж Казахстану в результаті заворушень і дій мародерів становить понад 212 млн доларів.

"Приблизна сума збитку бізнесу - 92,3 млрд тенге", - повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на Нацпалату підприємців.

За нинішнім курсом, ця сума становить приблизно 212 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що в зруйнованому під час заворушень Алмати почалися роботи з відновлення об'єктів, повідомив агентству "Інтерфакс-Казахстан" заступник акима міста Єржан Бабакумаров.

"Наразі в місті почалися відновлювальні роботи", - сказав він у неділю.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) почалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли в масові протести по всій країні з економічними і політичними вимогами. 4 і 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні введено режим надзвичайного стану.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу в подоланні терористичної загрози в країні.

6 січня у прес-службі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити в Казахстан миротворчі сили.

Теги: #збитки #казахстан
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