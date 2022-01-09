Події

09:05 09.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 305 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 305 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок неділі досягла 305 млн 197 тис. 2, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 484 тис. 487 осіб.

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де загалом виявлено 59 млн 767 тис. 221 інфікований COVID-19. Кількість летальних випадків становила 837 тис. 264.

Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 35 млн 528 тис. 4, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 483 тис. 790.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія. За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, в країні заразилося 22 млн 499 тис. 525 осіб, з них померло 619 тис. 981. Університет Гопкінса дані стосовно Бразилії станом на 09:00 не обновив.

За даними Worldometer, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок неділі 705,9. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 572 особи, Індії - 345, Бразилії - 2 тис. 886.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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