Події

07:37 09.01.2022

За добу російські найманці шість разів порушили режим тиші, поранено українського військового

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За добу російські найманці шість разів порушили режим тиші, поранено українського військового

Минулої доби російські найманці на Донбасі 6 разів порушили режим тиші, в результаті чого поранення отримав український військовослужбовець. З початку поточної доби порушень не зафіксовано, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"Минулої доби, 8 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень. З них 5 порушень режиму припинення вогню, 2 із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Також виявлено проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення… В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", – йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у неділю.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли.

"Станом на 7.00, 9 січня порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - констатували в штабі.

 

 

Теги: #зведення #оос
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