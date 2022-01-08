На півдні Казахстану вилучено зброю, призначену для терористичних атак

Затримані на півдні Казахстану роздавали алкоголь і наркотики тим, хто погоджувався брати участь у заворушеннях, вилучено зброю та боєприпаси, повідомив держтелеканал "Хабар 24" з посиланням на комендатуру регіону.

"Чотирнадцять автоматів Калашникова, снайперська гвинтівка, пістолети, патрони і гранати, зброя і боєприпаси під час слідчих дій вилучили силовики в Жамбильській області (південь Казахстану - ІФ). Все це було призначено для скоєння терористичних атак і масових заворушень на території Тараз і прилеглих районах", - йдеться у повідомленні каналу.

За його даними, "серед затриманих 139 людей". "У них також були великі суми грошей, зокрема в доларах і киргизьких сомах. За рахунок цих коштів планувалося оплачувати злочинні дії студентів і маргінальної молоді. Тим, хто погоджувався брати в них участь, роздавали алкоголь і наркотичні речовини", - повідомляється в інформації телеканалу.