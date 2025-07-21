Сибіга про візит Келлога: говорили про зброю, очікуємо на комунікацію між Зеленським і Трампом для подальшого втілення досягнутих домовленостей

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкрив деталі візиту спеціального представника президента США Кіта Келлога в Київ минулого тижня та теми, які піднімалися під час зустрічей.

На спільній з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро пресконференції у Києві у понеділок ввечері Сибіга зазначив, що візит генерала Кіта Келлога потрібно розгадати в контексті тих домовленостей, які були досягнуті президентом Володимиром Зеленським та президентом Дональдом Трампом в Гаазі, а потім під час телефонної розмови

"Тобто все це продовження того діалогу вищого рівня. Келлог приїхав за результатами цих продуктивних розмов, які мали нові елементи. Це теж я вам підтверджую", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що в цьому контексті Україна запропонувала " певний підхід".

"І генерал Келлог був з ним ознайомлений - щодо закупівлі зброї США в Америці. Передусім систем ППО Patriot. До відома генерала була доведена необхідна кількість, яка дійсно зможе відіграти важливу роль в захисті різних міст і регіонів України. Ми потребуємо значну кількість. Власне, це ми генералу представили", - заявив Сибіга.

Також сторони обговорили спільну, взаємовиянну співпрацю, зокрема йшлося про українські дрони.

"І американська сторона демонструє інтерес у спільному виробництві, в нашій продукції. Це і далекобійна зброя. Ми її також потребуємо. Це обговорювалося. Та інші, пріоритетні на сьогодні для фронту позиції, вони доведені до відома генералу", - розповів Сибіга.

За його словами, Україна розраховує, що Келлог доповість результати своєї поїздки президенту Трампу.

"Після чого ми очікуємо відповідний контакт, комунікацію між президентом Зеленським і президентом Трампом для подальшого втілення досягнутих домовленостей. А вони, я теж вам чітко можу це сказати, - обіцяючі", - заявив Сибіга.