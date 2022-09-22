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17:02 22.09.2022

Обмін військовополонених між Україною та РФ відбувався одночасно на трьох локаціях - омбудсмен

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Обмін військовополонених між Україною та РФ відбувався одночасно на трьох локаціях - омбудсмен

Обмін військовополонених між Україною та Російською Федерацією відбувався одночасно на трьох локаціях, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Обмін відбувався одночасно на трьох локаціях. Один літак – це десять громадян іноземних держав, які вилетіли з Російської Федерації та полетіли до Об'єднаних Арабських Еміратів. Інший літак – це п'ять наших командирів із "Азовсталі" - полетіли до Туреччини. І локація, де безпосередньо я брав участь, – це Чернігівська область на кордоні з Білоруссю. Ми одночасно приймали 200 наших героїв та героїнь і віддавали 55 військовополонених Російської Федерації", - розповів Лубінець на ефірі єдиного телемарафону у четвер.

За його словами, на Чернігівщині українських героїв зустрічали 30 машин швидкої допомоги з лікарями та парамедиками.

"Усе було підготовлено… Ми розуміли, що нам потрібна вода, медицина, комфортні умови, їжа, ковдри, щоб усе забезпечити, якнайшвидше прийняти і з перших хвилин надавати медичну допомогу", - зазначив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що умови тримання українських громадян у російському полоні були жахливими та не відповідали міжнародним стандартам.

"Багатьох наших хлопців та дівчат тримали в одиночних камерах, дуже мало давали їжі, практично не давали засобів особистої гігієни… За нашою інформацією, вчора наших героїв тримали шість годин із зав'язаними очима. Знаючи, що їх віддають, їх все одно тримали в автобусах із замотаними очима і лише після того, як уже розпочався процес, пізно ввечері їм нарешті дозволили зняти ці пов'язки", - розповів Лубінець.

Він наголосив, що Україна, на відміну від Росії, суворо дотримується Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

"Навіть під час обміну, коли приїхали росіяни, вони сиділи в автобусі, на фотографіях у них відкриті обличчя, вони розуміють, що їх повертають, вони розслаблені", - сказав Лубінець.

Теги: #омбудсмен #подробиці #військовополонені

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