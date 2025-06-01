Зеленський: Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що офіс операції Служби безпеки на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ.

"Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно, офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії, в одній з їхніх областей", - сказав він у вечірньому зверненні у неділю.

За його словами, загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювала.

"Діяли наші люди на території різних російських регіонів в трьохчасових ПСА. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці", - зазначив президент.

Зеленський зазначив, що ще до початку здійснення цієї операції в України були дані розвідки про підготовку чергового російського масованого удару.

Також він застеріг, що росіяни підготували калібри з морських носіїв попри те, що Україна пропонувала припинення вогню, а з 11 березня ця пропозиція прозвучала від США.

"Ми розуміємо, з ким маємо справу. Ми будемо захищатись всіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям. Ми жодної секунди не хотіли цієї війни", - підкреслив він, знову закликавши світ до тиску на РФ, "який має повернути її до реальності".