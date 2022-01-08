Події

19:20 08.01.2022

Російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранений боєць ЗС України

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Російські найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранений боєць ЗС України

Російські найманці на Донбасі з початку доби п'ять разів порушили умови режиму припинення вогню, в результаті чого один український військовослужбовець зазнав поранень, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень. З них 4 порушення режиму припинення вогню, 1 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні Facebook.

Зокрема, у бік Пісків ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Богданівки та Кримського противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Також поблизу Станиці Луганської російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріл ВОГ-17. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.

"У результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", - повідомили у штабі ООС.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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