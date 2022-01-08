Події

19:10 08.01.2022

У Східному Казахстані затримані 500 учасників масових заворушень, вони дають свідчення

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У Східному Казахстані затримані 500 учасників масових заворушень, вони дають свідчення

У Східному Казахстані у масових заворушеннях брали участь близько 3 тис. осіб, 500 учасників затримані і дають свідчення правоохоронним органам.

"Не менш як 3 тисячі людей брали участь у масових заворушеннях у Східному Казахстані. 500 вже затримані і дають свідчення", - повідомляється в Telegram-каналі казахстанського держтелеканалу "Хабар-24".

Там зазначається, що, за даними правоохоронних органів, більшість із них перебували під впливом наркотичних речовин та у стані алкогольного сп'яніння. "Вони поводилися агресивно і нападали на правоохоронців", - йдеться у повідомленні телеканалу.

 

 

Теги: #затримані #безлади #казахстан
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