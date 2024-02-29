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16:35 29.02.2024

Переважна більшість країн ОБСЄ ініціювали Московський механізм для вирішення проблеми затримання Росією українських цивільних осіб

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Переважна більшість країн ОБСЄ ініціювали Московський механізм для вирішення проблеми затримання Росією українських цивільних осіб

Переважна більшість держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініціювали використання так званого Московського механізму для вирішення проблеми довільного затримання Росією українських цивільних осіб, повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Я схвалюю звернення переважної більшості держав ОБСЄ до Московського механізму для вирішення проблеми довільного затримання Росією українських цивільних осіб. Під час цієї війни Росія взяла в заручники тисячі українських цивільних осіб на тимчасово окупованих територіях. Вони є найбільш вразливою і не облікованою на міжнародному рівні групою населення", - написав міністр у соцмережі Х.

Кулеба розраховує, що звернення до Московського механізму ОБСЄ допоможе визначити справжні масштаби цього злочину і встановити факти.

"Це перший наявний міжнародний механізм, задіяний у цьому питанні. Раніше я закликав ОБСЄ, ООН та інші міжнародні організації використовувати всі інструменти та за необхідності створити нові, щоб вирішити проблему українських цивільних заручників і сприяти їх звільненню. Я продовжую закликати всі міжнародні організації, НУО та ЗМІ приділяти більше уваги українським цивільним заручникам, утримуваним Росією", - наголосив він.

Глава МЗС запевнив, що Україна продовжуватиме докладати всіх зусиль для звільнення цивільних заручників, і подякував партнерам за їх тверду підтримку в цьому питанні.

"Кожен російський злочин має бути розслідуваний, а винні притягнуті до відповідальності", - додав Кулеба.

Московський механізм ОБСЄ надає можливість державам-учасницям відправляти місії експертів для надання допомоги у вирішенні конкретного питання або проблеми, що стосується людського виміру ОБСЄ. 

Теги: #рф #обсє #затримані #механізм

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