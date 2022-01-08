Події

14:28 08.01.2022

В'їзд великогабаритного транспорту до Києва з 7-ї ранку неділі буде заборонено через очікуваний снігопад

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В'їзд великогабаритного транспорту до Києва з 7-ї ранку неділі буде заборонено через очікуваний снігопад

У Києві очікується снігопад, з 7:00 до 10:00 неділі, 9 січня, в'їзд великогабаритного транспорту в місто буде заборонений, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У Києві з ночі на 9 січня і протягом наступної доби очікується снігопад. Український гідрометцентр попереджає про значний мокрий сніг вранці і вдень, налипання мокрого снігу, приріст снігового покриву 4-10 см (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили в КМДА.

Так, щоб мінімізувати виникнення заторів і забезпечити безперешкодні умови для роботи снігоприбиральної техніки 9 січня з 7:00 до 10:00 діятиме заборона на в'їзд великогабаритного транспорту до столиці.

"Спецтехніка дорожників до початку опадів розпочне обробку доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами", - йдеться в повідомленні.

Також міська влада звертається до водіїв з проханням за можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду і віддавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

Автомобілі, що заважають роботі спецтехніки, можуть бути евакуйовані.

Теги: #снігопад #київ
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