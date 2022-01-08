Опади очікуються найближчими днями по всій Україні

У неділю, 9 січня, погоду на більшій частині території України визначатиме волога і тепла повітряна маса, очікуються опади, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних та північних областях - мокрий сніг, у Карпатах, Рівненській, Житомирській та Київській областях - значний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця; на решті територій - мокрий сніг та дощ, вночі та вранці місцями ожеледь.

Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях 7-12° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла.

У Києві - мокрий сніг, вранці та вдень значний мокрий сніг, температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 9 січня найвища температура вдень була 8,9° в 2005 р., найнижча вночі -29,2° в 1940 р.

У понеділок, 10 січня, місцями невеликий мокрий сніг та дощ; вночі та вранці у західній та південній частині місцями туман; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті вдень 0-5° тепла; на півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у Криму до 13°.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, вдень у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 10 січня місцями невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень 0-2° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.