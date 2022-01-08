Події

09:47 08.01.2022

У казахстанському Жанаозені тривають мирні протести, на площі залишаються близько тисячі людей

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У казахстанському Жанаозені тривають мирні протести, на площі залишаються близько тисячі людей

У Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану) тривають мирні протести, повідомляють місцеві ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, у Жанаозені на площі залишаються 1000 людей, які мають намір продовжувати мирні протести доти, поки всі урядовці та члени парламенту, крім президента Токаєва, не підуть у відставку, повідомляють місцеві ЗМІ.

Водночас, на площі Интимак в Актау (адміністративний центр Мангістауської області, на заході Казахстану) протестувальники майже розійшлися, вони розбирають огорожі та намети. Центральна вулиця перед акіматом відкрита для проїзду автотранспорту. В Актау з'явився доступ до Інтернету.

Агентство "Інтерфакс-Казахстан" не має у своєму розпорядженні підтвердження цієї інформації від офіційних джерел.

Тим часом Актобе (адмінцентр Актюбинської області, на заході Казахстану), за даними МВС, знаходиться під повним контролем співробітників правоохоронних органів.

"Забезпечується належна охорона громадського порядку. Запроваджено комендантську годину з 22:00 до 06:00 ранку", - йдеться у повідомленні відомства.

У Жанаозені 2 січня розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Ситуація загострилася і мітинги переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками.

5 січня уряд Казахстану був відправлений у відставку. До 19 січня на території країни запровадили надзвичайний стан. 6 і 7 січня масові протести та заворушення у низці регіонів Казахстану продовжилися, в Алмати та деяких містах, орудують банди мародерів, радикали палять автівки, розбивають вікна у житлових будинках.

До Казахстану направлено миротворчі сили від Ради колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

 

 

Теги: #ситуація #регіони #протести #казахстан
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