Події

08:28 08.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 303 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 303 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок суботи досягла 303 млн 195 тис. 631, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 479 тис. 875 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю осіб, що заразилися і померли, зберігають США, де загалом виявлено 59 млн 388 тис. 529 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків становила 836 тис. 603.

Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 35 млн 368 тис. 372, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 483 тис. 463.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія. За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних за найважливішими світовими подіями, в країні заразилися 22 млн 450 тис. 222 особи, з них померли 619 тис. 878. Університет Гопкінса дані стосовно Бразилії на 09:00 не оновлював.

За даними Worldometer, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок суботи 705,3. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 570 осіб, Індії – 345, Бразилії – 2 тис. 885.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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