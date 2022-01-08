Події

07:53 08.01.2022

У Казахстані затримано понад 4 тис. осіб, серед них є іноземці

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У Казахстані затримано понад 4 тис. осіб, серед них є іноземці

У Казахстані до органів поліції доставлено 4 тис. 266 осіб, серед затриманих за заворушення є іноземці, повідомили агентству "Інтерфакс-Казахстан" у МВС республіки.

"У частині регіонів країни правоохоронними органами проведено оперативні заходи щодо виявлення та затримання злочинців. Загалом до органів поліції доставлено 4 тис. 266 осіб. Серед затриманих є іноземні громадяни", - сказали в МВС у суботу.

"В одному із сіл Алматинської області затримано понад 100 осіб. За попередніми даними, затримано громадян сусідньої держави", - додали в МВС.

Поліцейські Алмати в одному із мікрорайонів Калкаман вилучили патрони, боєприпаси, викрадене майно, розповіли у міністерстві.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести у всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

У четвер у прес-службі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

 

 

Теги: #мвс #іноземці #затримані #казахстан
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