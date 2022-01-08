Події

07:36 08.01.2022

На Закарпатті знайшли тіло зниклого раніше підлітка

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На Закарпатті знайшли тіло зниклого раніше підлітка

На Закарпатті співробітники Рахівського районного відділу поліції розшукали тіло 13-річного підлітка, який недавно зник, без ознак насильницької смерті, повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Як повідомляється, повідомлення про зникнення надійшло до поліції 5 січня.

"Відомо, що 24-річний чоловік разом із дитиною повертався з лісу додому на підводі. Перетинаючи річку, стрімкий потік води почав розбивати візок, у результаті чого місцеві жителі опинилися у водоймі. Після цього чоловік доплив до берега, а хлопчик зник у воді. Спочатку чоловік намагався самостійно розшукати неповнолітнього, проте, коли пошуки не дали результатів, звернувся до лісника, який і повідомив про подію", - повідомили у пресслужбі поліції.

Поліцейські разом із рятувальниками та небайдужими громадянами негайно розпочали пошук дитини.

"7 січня тіло хлопчика без ознак насильницької смерті виявили недалеко від берега річки, за 10 км від місця зникнення", - зазначено в повідомленні.

Співробітники поліції у рамках кримінального провадження встановлюють усі обставини загибелі підлітка.

 

 

Теги: #підліток #закарпаття #загибель
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