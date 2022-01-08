8 січня: Яке сьогодні свято

8 січня віряни вшановують Собор Пресвятої Богородиці. Свято було встановлено відразу після Різдва, оскільки Марія є однією з найбільш важливих жінок у релігії. А Собором цей день називають тому, що сьогодні відзначають усіх близьких осіб до Діви Марії та Ісуса Христа.

Ще сьогодні у Вірменії – День донора, у Таїланді – День дітей. На Кіпрі відбудеться святкування на честь Кіккської ікони Божої Матері, у КНДР відсвяткують День народження Кім Чен Іна, а в Греції – фестиваль жінок, Гінайкратію. Також у світі відзначають День обертання Землі, День поширення мікробів радості, День візерунка з ромбів, День комп'ютерного набору та День повитух.

У США - День ванни з піною, День "Покажіть та розкажіть на роботі", День зимового догляду за шкірою, День англійської іриски, День спостереження за чоловіками, День війни з бідністю.

Собор Пресвятої Богородиці

На другий день Різдва у православ'ї відзначають дуже важливе свято – Собор Пресвятої Богородиці. Церква звертається до Богородиці з подячними та хвалебними піснями, вона народила Ісуса. День називається Собором, бо це не одне з тих окремих свят лише на честь Богородиці (є свята її Зачаття, Різдва, Благовіщення та інші). Цього дня свято спільне (соборне) разом із іншими особами, які були близькі до самої Діви Марії та Спасителя.

Тому в цей день також вшановують Йосипа Обручника, предка Ісуса царя Давида, брата Спасителя святого Якова, який супроводжував разом з батьком Мати Божу та Богонемовля Ісуса під час втечі до Єгипту.

Гінайкратія – фестиваль жінок у Греції

8 січня у Греції проходить жіночий фестиваль Гінайкратія.

Цього дня у сім'ях обмінюються сімейними ролями: жінки звільняються від домашніх клопотів та проводять свій день у кафе чи інших громадських закладах — місцях розваг і відпочинку, де зазвичай дозволено перебувати лише чоловікам.

Чоловіки ж цього дня залишаються вдома, займаються хатнім господарством, доглядають дітей.

Святкування на честь Кіккської ікони Божої Матері

За переказами, ікона Божої Матері "Милостива-Кіккська" була написана святим апостолом Лукою. Разом із двома іншими написаними ним образами він відіслав її до Єгипту. Звідти образ переправили до Константинополя, щоб зберегти святиню від гонителів християнської віри.

Незважаючи на численні напади на корабель, образ досяг берегів Константинополя і зберігався там у царських чертогах до 12 століття, після чого був урочисто перевезений на острів Кіпр.

Досі по допомогу до цієї ікони звертаються люди, зцілюються від безпліддя, жіночих хвороб, за молитвами до Кіккського образу на землю в посуху сходить дощ.

Лики Богоматері та Богонемовляти на іконі "Милостива-Кіккська" за встановленим у давнину звичаєм закриті від погляду людей щільним покривом, який ніколи не знімається. Навіть коли ченці міняють покрив за старістю, вони виносять образ із храму, піднімають та звертають його до неба. За переказом, що зберігся на Кіпрі, той, хто наважиться відкрити пелену, може засліпнути.

У цей день:

1851 – Французький фізик Жан Бернар Леон Фуко вперше наочно продемонстрував, як обертається наша планета, підвісивши наповнену свинцем латунну кулю на вершині Пантеону у Парижі.

1863 - В Олександрії запущено перший в Африці трамвай-конку;

1957 – Боббі Фішер став чемпіоном США з шахів у віці 14 років;

1959 - Французький генерал Шарль де Голль став першим Президентом П'ятої республіки (1958-1969);

1978 - Розгоном великої антиурядової демонстрації в Кумі розпочалася Ісламська революція в Ірані;

2004 – У Саутгемптоні відбулася церемонія "хрещення" морського суперлайнера "Queen Mary 2", найбільшого на той час у світі;

2020 – Під Тегераном збитий український Boeing 737, загинули 176 людей.

Прикмети:

Якщо у цей день буде заметіль і мороз, то й літо буде холодним.

Якщо після заходу сонця небо забарвлюється у червоний колір – слід чекати сильні морози;

Ворожіння на врожай та шлюб у цей день є правдивими.

Іменини: Олександр, Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Йосип, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Анфіса, Марія.