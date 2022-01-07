Блінкен обговорив із Кулебою потенційну реакцію США на нарощування військових сил РФ поблизу українських кордонів

Держсекретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою обговорив потенційну реакцію Вашингтона та його союзників на нарощування російських сил поблизу кордонів з Україною, повідомляє держдеп США.

"Він обговорив потенційні відповіді США та союзників на російське нарощування військової могутності вздовж кордонів України", - йдеться у прес-релізі держдепу.

Крім того, Блінкен та Кулеба обговорили майбутні дипломатичні контакти США з Росією.

"Держсекретар наголосив, що "розмова (з Росією - ІФ) про Україну неможлива без участі України", - йдеться у документі.

Також держсекретар укотре висловив підтримку США незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед російською агресією.

Як повідомлялося, 10 січня відбудуться переговори американських і російських представників щодо контролю над озброєннями та українською проблемою.