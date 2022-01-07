Події

14:43 07.01.2022

На Донеччині збройні формування не пропустили спостерігачів СММ ОБСЄ

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На Донеччині збройні формування не пропустили спостерігачів СММ ОБСЄ

У Донецькій області збройні формування не пропустили Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в непідконтрольні уряду райони, повідомляється у щоденному звіті СММ ОБСЄ №3/2022 від 6 січня.

"На блокпості в н. п. Старомихайлівка (непідконтрольний уряду, 15 км на захід від Донецька) два озброєні члени збройних формувань не пропустили патруль місії на захід у населений пункт. Під час перебування на блокпості спостерігачі бачили, як цивільні особи перетинали його пішки", - зазначено у звіті.

Крім того, спостерігачі СММ повідомили, що російські найманці глушили безпілотний літальний апарат місії на Луганщині.

"Безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіусу дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння) під час польоту над районами поблизу н. п. Степове (непідконтрольний уряду, 27 км на захід від Луганська)", - повідомили спостерігачі.

Загалом у звіті повідомляється про 85 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області (зокрема про п’ять вибухів) та про 58 порушень у Луганській області (зокрема про чотири вибухи).

Теги: #донецька_обл #звіт #смм_обсє
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