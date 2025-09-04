Інтерфакс-Україна
Події
14:39 04.09.2025

Окупанти скинули 3 авіабомби на лікарню в Костянтинівці, ще три – на Іллінівку, загинуло двоє цивільних

1 хв читати

Російські окупаційні війська скинули три авіабомби на лікарню у Костянтинівці, ще три – на Іллінівку, через що там загинуло двоє цивільних, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні вони (російські окупанти – ІФ-У) прицільно скинули 3 авіабомби на лікарню, яка до останнього приймала і лікувала місцевих жителів. (...) Ще 3 авіабомби сьогодні ворог скинув на Іллінівку, вбивши двох людей і пошкодивши 5 нежитлових будівель", - написав він у телеграмі у четвер.

Теги: #авіаудари #донецька_обл

ВАЖЛИВЕ

Міністр оборони Нідерландів анонсував зустріч Коаліції дронів у Гаазі

Ляєн окреслила основні завдання засідання Коаліції охочих у Парижі

Планується зустріч Зеленського та Віткоффа у Парижі - джерело

Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

ОСТАННЄ

Завершилася зустріч Зеленського та Віткоффа

Росія атакувала енергетичні об'єкти Сумщини - Міненерго

Морські дрони Magura знищили не менше шести ворожих літаків і вертольотів - ГУР

Троє з чотирьох експертів, які готували експертизу в справі Порошенка, звільнилися незабаром після її завершення – ЗМІ

Кількість жертв землетрусу в Афганістані сягнула 2,2 тис., ще понад 3,5 тис. поранено

ГУР передав макети морських дронів Magura Національному музеї історії України у Другій світовій війні

Військові можуть отримувати засоби РЕБ в межах "Армії Дронів Бонус"

Українська Fire Point на виставці у Польщі анонсувала розробку власних балістичних ракет

Міністр оборони Нідерландів анонсував зустріч Коаліції дронів у Гаазі

Сибіга: Маємо затверджені МЗС офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів

