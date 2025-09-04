Окупанти скинули 3 авіабомби на лікарню в Костянтинівці, ще три – на Іллінівку, загинуло двоє цивільних

Російські окупаційні війська скинули три авіабомби на лікарню у Костянтинівці, ще три – на Іллінівку, через що там загинуло двоє цивільних, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні вони (російські окупанти – ІФ-У) прицільно скинули 3 авіабомби на лікарню, яка до останнього приймала і лікувала місцевих жителів. (...) Ще 3 авіабомби сьогодні ворог скинув на Іллінівку, вбивши двох людей і пошкодивши 5 нежитлових будівель", - написав він у телеграмі у четвер.