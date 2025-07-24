Інтерфакс-Україна
Події
13:01 24.07.2025

Зеленський: Росія завдала удару по Харкову двома авіабомбами - абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети

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Зеленський: Росія завдала удару по Харкову двома авіабомбами - абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети
Фото: ДСНС Харківщини

Росія завдала удару по Харкову двома авіаційними бомбами: один удар – біля житлового будинку, другий – по цивільному підприємству, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У Харкові зараз надають допомогу постраждалим на місцях ударів російських КАБів. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих, серед них і діти. Росія вдарила двома авіаційними бомбами просто по місту, по людях. Один удар – біля житлового будинку, другий – по цивільному підприємству. Там зараз рятувальники гасять вогонь", - написав він у телеграм в четвер.

Раніше повідомлялося про 22 постраждалих через ворожу атаку на місто.

"Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання Росії – продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті – сильна ППО, розширення виробництва зброї. Все це допоможе захистити життя. Розраховуємо на взаємодію з партнерами і вдячні всім, хто вже готовий допомагати", - наголосив Зеленський.

За його словами, на місцях залучено усі служби: лікарі, рятувальники, поліцейські. "Працюють, допомагають людям. Дякую кожному й кожній. І велика вдячність усім у світі, хто підтримує та допомагає Україні", додав Зеленський.

Теги: #харків #авіаудари

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