00:55 21.10.2025
Щонайменше четверо постраждалих у Харкові через ворожі авіаудари
За попередніми даними, російські КАБи влучили у приватний сектор Індустріального району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"На місці ворожого удару пожежа, є постраждалі - їхня кількість уточнюється", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
Пізніше він повідомив, що станом на 00:48 відомо про чотирьох постраждалих. У всіх гостра реакція на стрес.
Він додав, що ворожі КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі. Обстеження місця влучання триває.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/3148
t.me/ihor_terekhov/3149
https://t.me/ihor_terekhov/3150