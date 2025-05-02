Інтерфакс-Україна
Події
10:31 02.05.2025

Двоє цивільних загинули, одна людина дістала поранень у Донецькій області за минулу добу

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Двоє цивільних загинули, одна людина дістала поранень у Донецькій області за минулу добу
Фото: Донецька ОВА

У Донецькій області внаслідок обстрілів за минулу добу зафіксовано множинні пошкодження житлового фонду та інфраструктури, загинули двоє цивільних, поранено – одну, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Нововодяному Білозерської ТГ пошкоджено склад. У Мирнограді 1 людина загинула, пошкоджено 9 будівель. У Новоекономічному Гродівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 20 будинків. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 5 будинків", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

За його даними, у Краматорському районі у Лимані знищено 3 будинки, ще 3 пошкоджено. У Краматорську пошкоджено будинок і торговий об'єкт. 2 об'єкти пошкоджено в Іллінівці, ще 2 — в Довгій Балці. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, 2 господарчі приміщення, 5 гаражів і 2 автівки; у Білокузьминівці пошкоджено 4 будинки.

У Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено 18 будинків.

"Всього за добу росіяни 61 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 119 людей, у тому числі 6 дітей", - повідомив Філашкін.

Теги: #донецька_обл #обстріли

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