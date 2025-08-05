Інтерфакс-Україна
Політика
20:50 05.08.2025

Росія може розглянути припинення авіаударів по Україні в обмін на зняття вторинних санкцій

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Росія може розглянути припинення авіаударів по Україні в обмін на зняття вторинних санкцій

Кремль зважує варіанти поступок президенту США Дональду Трампу, які можуть включати повітряне перемир'я з Україною, щоб спробувати відвести загрозу вторинних санкцій, повідомляє Bloomberg.

"Офіційні особи визнають, що візит посла США Стіва Віткоффа до Росії цього тижня дає останню можливість домовитися з Трампом, навіть якщо очікування на успіх є низькими. Пауза в повітряних ударах із застосуванням безпілотників і ракет як жест деескалації може бути однією з потенційних пропозицій за умови, що Україна також підпишеться під нею", - повідомляється з посиланням на джерела.

Трамп заявив, що Віткофф, як очікується, поїде до Росії вже в середу в п'ятий раз за цей рік, а Кремль заявив, що зустріч з Путіним може відбутися. Президент США погрожує запровадити з п'ятниці високі тарифи для країн, включаючи Китай та Індію, які купують російську нафту та інші товари, намагаючись посилити тиск на Путіна, щоб він закликав припинити війну, яка триває вже четвертий рік.

"Трампу потрібен якийсь "подарунок", поступка з боку Росії, - сказав Сергій Марков, московський політичний консультант, близький до Кремля. "Повітряне перемир'я могло б стати таким подарунком".

Очікується також, що Келлог відвідає Київ пізніше цього тижня для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

 

Теги: #авіаудари #припинення #росія

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