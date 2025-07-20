Інтерфакс-Україна
Події
17:09 20.07.2025

Внаслідок російських авіаударів по Купʼянському району Харківщині постраждали 6 мирних мешканців

1 хв читати

Правоохоронці задокументували наслідки авіаударів, які ЗС РФ завдали Купʼянську і Старовірівці (Харківська обл).

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляє прес служба Харківської облпрокуратури.

Близько 10:50 ЗС РФ завдали авіаудару по Купʼянську. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Двоє чоловіків дістали поранення, у двох жінок діагностовано гостру реакцію на стрес.

Орієнтовно в той же час російські військові здійснили серію авіаатак по Старовірівці. За попередніми даними, по селу вдарили трьома ФАБ-250 з УМПК з літаків тактичної авіації.

Пошкоджено щонайменше 15 домоволодінь та будівлю сільської ради. 65-річний чоловік та 25-річна дівчина отримали травми й гострий шок.

Теги: #авіаудари #харківська_область #наслідки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:59 20.07.2025
Шестеро цивільних постраждали через ворожі обстріли протягом доби у Харківській області – ОВА

Шестеро цивільних постраждали через ворожі обстріли протягом доби у Харківській області – ОВА

14:41 19.07.2025
Пожежу в лісництві на Харківщині ліквідовано

Пожежу в лісництві на Харківщині ліквідовано

08:19 19.07.2025
РФ завдала наймасованішого удару по Павлограду — пошкоджені будинки, підприємства та пожежна частина

РФ завдала наймасованішого удару по Павлограду — пошкоджені будинки, підприємства та пожежна частина

01:40 19.07.2025
Понад 20 ворожих ударних дронів атакували Одесу, палає житлова багатоповерхівка – Труханов

Понад 20 ворожих ударних дронів атакували Одесу, палає житлова багатоповерхівка – Труханов

01:06 19.07.2025
Одеса зазнала масованої атаки ударними БпЛА, пошкоджено житлові будинки — ОВА

Одеса зазнала масованої атаки ударними БпЛА, пошкоджено житлові будинки — ОВА

23:11 18.07.2025
У Дарницькому районі Києва на дах житлового будинку впала частина БпЛА – КМВА

У Дарницькому районі Києва на дах житлового будинку впала частина БпЛА – КМВА

08:58 18.07.2025
Житель Ізюму постраждав через ворожі обстріли Харківської області

Житель Ізюму постраждав через ворожі обстріли Харківської області

12:20 16.07.2025
В Куп'янському районі ворожий FPV-дрон поцілив у "швидку", постраждали два медики

В Куп'янському районі ворожий FPV-дрон поцілив у "швидку", постраждали два медики

21:40 15.07.2025
Двоє загиблих та двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області

Двоє загиблих та двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області

23:02 14.07.2025
Росіяни вдарили БпЛА по Чугуєву, наслідки уточнюються

Росіяни вдарили БпЛА по Чугуєву, наслідки уточнюються

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував підписання додаткових контрактів по виробництву і постачанню дронів

Зеленський заслухав доповідь Сибіги: визначено пріоритети в роботі з країнами партнерами і узгоджено зміну керівників деяких посольств

Постраждала від наїзду працівника прокуратури померла – генпрокурор

Засновник VEON мріє про народне IPO "Київстару" в Україні

Генпрокурор представлятиме потерпілу, на яку здійснив наїзд працівник прокуратури

ОСТАННЄ

Сибіга: Запоріжжя відбудовується і потребує додаткових ресурсів

Чоловік постраждав внаслідок ворожого удару по Запорізькій області - Федоров

Ще одна постраждала внаслідок атаки БпЛА в Сумах, їхня кількість складає дві людини - ОВА

На Одещині палав сухостій на площі 18 000 кв м

У Києві відновлено рух транспорту на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського

Злива підтопила вулиці Києва, зокрема ускладнений рух транспорту на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського

Зеленський у понеділок відкриє нараду дипломатів – глава МЗС

Зеленський анонсував підписання додаткових контрактів по виробництву і постачанню дронів

Шмигаль обговорив з Умєровим і своїми заступниками забезпечення воїнів озброєнням і дронами-перехоплювачами

Зеленський заслухав доповідь Сибіги: визначено пріоритети в роботі з країнами партнерами і узгоджено зміну керівників деяких посольств

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА