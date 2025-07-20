Внаслідок російських авіаударів по Купʼянському району Харківщині постраждали 6 мирних мешканців

Правоохоронці задокументували наслідки авіаударів, які ЗС РФ завдали Купʼянську і Старовірівці (Харківська обл).

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляє прес служба Харківської облпрокуратури.

Близько 10:50 ЗС РФ завдали авіаудару по Купʼянську. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Двоє чоловіків дістали поранення, у двох жінок діагностовано гостру реакцію на стрес.

Орієнтовно в той же час російські військові здійснили серію авіаатак по Старовірівці. За попередніми даними, по селу вдарили трьома ФАБ-250 з УМПК з літаків тактичної авіації.

Пошкоджено щонайменше 15 домоволодінь та будівлю сільської ради. 65-річний чоловік та 25-річна дівчина отримали травми й гострий шок.