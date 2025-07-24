У Харкові вже 33 постраждалих

Фото: ДСНС Харківщини

Станом на 13:09 кількість постраждалих внаслідок ворожих авіаударів по центру Харкова зросла до 33.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, медична допомога знадобилася двом дітям: у 10-річної дівчинки гостра реакція на стрес, у 17-річного хлопця — вибухові поранення з пошкодженням голови.

До лікарень доставлено 5 постраждалих, серед них 33-річна жінка – у важкому стані.