13:22 24.07.2025
У Харкові вже 33 постраждалих
Фото: ДСНС Харківщини
Станом на 13:09 кількість постраждалих внаслідок ворожих авіаударів по центру Харкова зросла до 33.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, медична допомога знадобилася двом дітям: у 10-річної дівчинки гостра реакція на стрес, у 17-річного хлопця — вибухові поранення з пошкодженням голови.
До лікарень доставлено 5 постраждалих, серед них 33-річна жінка – у важкому стані.