У Байконурі запроваджують комендантську годину

Адміністрація Байконура обмежить пересування жителів міста в нічний час, місто патрулюватимуть народні дружини, повідомив голова адміністрації Байконура Костянтин Бусигін.

"Одностайно ухвалено рішення до 19 січня (на період дії режиму надзвичайного стану в Казахстані) запровадити в місті низку тимчасових обмежень. У нічний час, з 23:00 до 6:00, запроваджується обмеження на пересування містом, на цей самий час закриваються контрольно-пропускні пункти. Перебування на вулиці та поїздки містом у цей час дозволені лише по роботі та для відвідування аптеки", - йдеться у зверненні Бусигіна, оприлюдненому на сайті адміністрації.

Адміністрація також повідомила про ухвалення рішення створити народні дружини на міських підприємствах: члени народних дружин, за заявками поліції, спільно з поліцією патрулюватимуть місто.

Робота підприємств торгівлі та громадського харчування має завершуватися о 22-й годині.