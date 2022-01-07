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13:06 07.01.2022

У Байконурі запроваджують комендантську годину

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У Байконурі запроваджують комендантську годину

Адміністрація Байконура обмежить пересування жителів міста в нічний час, місто патрулюватимуть народні дружини, повідомив голова адміністрації Байконура Костянтин Бусигін.

"Одностайно ухвалено рішення до 19 січня (на період дії режиму надзвичайного стану в Казахстані) запровадити в місті низку тимчасових обмежень. У нічний час, з 23:00 до 6:00, запроваджується обмеження на пересування містом, на цей самий час закриваються контрольно-пропускні пункти. Перебування на вулиці та поїздки містом у цей час дозволені лише по роботі та для відвідування аптеки", - йдеться у зверненні Бусигіна, оприлюдненому на сайті адміністрації.

Адміністрація також повідомила про ухвалення рішення створити народні дружини на міських підприємствах: члени народних дружин, за заявками поліції, спільно з поліцією патрулюватимуть місто.

Робота підприємств торгівлі та громадського харчування має завершуватися о 22-й годині.

Теги: #байконур #комендантська_година
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