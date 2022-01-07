Події

11:31 07.01.2022

Рятувальники перейшли на посилений режим чергування під час Різдва

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Рятувальники перейшли на посилений режим чергування під час Різдва

У період святкування Різдва рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій забезпечують захист населення та територій держави від надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій у посиленому режимі.

"З 9:00 7 січня до 9:00 10 січня 2022 року здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких проводитимуться святкові заходи", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що з органами влади на всіх рівнях організовано взаємодію щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і небезпечних подій. Відпрацьовано оперативні документи на об'єкти проведення святкових заходів та культові споруди, перевірено джерела протипожежного водопостачання у районах їхнього розташування.

Загалом на території України на цілодобовому чергуванні перебувають понад 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

Зокрема, близько 300 осіб та 50 одиниць техніки на об'єктах, задіяних у святкуванні новорічних та Різдвяних свят із масовим перебуванням людей; 26 піротехнічних розрахунків загальною чисельністю понад 130 осіб та 50 одиниць техніки; дев’ять повітряних суден, зокрема чотири літаки та п’ять вертольотів.

Теги: #дснс #режим #різдво
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