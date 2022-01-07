Події

07:16 07.01.2022

США уважно стежать за ситуацією з відправкою миротворців ОДКБ до Казахстану

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США уважно стежать за ситуацією з відправкою миротворців ОДКБ до Казахстану

США стежать за повідомленнями про те, що Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила своїх миротворців до Казахстану на тлі ситуації із заворушеннями, заявила в четвер прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Ми ретельно стежимо за повідомленнями про те, що ОДКБ направила свою спільну місію до Казахстану", - сказала Псакі.

Вона закликала ОДКБ виконувати свої міжнародні зобов'язання у сфері прав людини.

За словами Псакі, Вашингтон має питання щодо ролі ОДКБ у врегулюванні кризи в Казахстані.

"У нас є питання щодо суті звернення (Казахстану до ОДКБ - ІФ). Чи був запит обґрунтованим? Ми поки цього не знаємо", - зазначила вона.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алма-Аті відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

У середу президент Казахстану заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

У четвер у прес-службі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

 

 

Теги: #одкб #сша #казахстан
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