7 січня: Яке сьогодні свято

7 січня у більш ніж 100 країнах світу святкують Різдво Христове.

Ще сьогодні Міжнародний день програмістів, в Італії День прапора, День Конституції в Гані, у Ліберії День піонерів, у США День темпури, День стародавнього каміння та День "Я більше не збираюся цього терпіти". У Єгипті День богині Сехмет. Є й інші свята сьогодні, є прикмети, які розкажуть вам багато про що, а є речі, яких робити не можна.

Різдво Христове у східних християн

Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа – одне з найважливіших християнських свят та державне свято у більш ніж 100 країнах світу. У православ'ї Різдво Христове святкується 7 січня, входить до двонадесятих свят і передується Різдвяним постом.

Це велике свято встановлене на згадку про народження Ісуса Христа. Цього дня у невеликому містечку Віфлеємі відбулася небувала подія – народилося Богонемовля, Син Божий.

Прийшовши на землю, Христос не був зустрінутий шаною, знатністю та багатством. У Нього навіть не було колиски, як у всіх дітей, не було й притулку. Він народився за містом, у печері і був покладений у ясла, куди кладуть корм для тварин.

Першими гостями божественного немовляти були не царі та вельможі, а прості пастухи, яким Янгол сповістив про Різдво Христове: "Я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям: бо нині народився вам у місті Давидовому Спаситель, Який є Христос Господь! І ось вам знак: ви знайдете Немовля в пеленах, що лежать в яслах".

Пастухи першими поспішили вклонитися новонародженому Спасителю. У цей час із дарами Царю Миру йшли волхви зі Сходу. Вони чекали, що незабаром на землю має прийти великий Цар Миру, а чудова зірка вказала їм дорогу до Єрусалиму.

Волхви принесли Немовляті дари: золото, ладан і смирну. Ці дари мали глибокий сенс: золото принесли як Царю у вигляді данини, ладан як Богу, а смирну як людині, яка має померти (смирною в ті далекі часи помазували померлих).

Різдво Христове завершує сорокаденний Різдвяний піст. У ніч із 6 на 7 січня у православних храмах відбуваються різдвяні богослужіння. Після Різдва наступають святки - святі дні або 12 днів, упродовж яких відзначається свято.

Традиції:

Другий день Різдва називався колись Пологом Богородиці, у лемків — замітальним днем, цього дня ходили по хатах чоловіки і замітали за тамтешню дівчину, за що отримували від господарів "почесне".

З початком Різдва можна було вживати скоромне. Власне, до цього свята у кожному господарстві кололи свиней, аби приготувати різноманітні м'ясні страви.

Того дня люди похилого віку збиралися до гуртів, а молодь починала колядувати. Хлопці на святкування Різдва збиралися ватагою та вирушали колядувати. Одному їх давали роль кози чи пастуха. Такого колядовальщика споряджали у вивернутий назовні кожух, одягали йому солом'яні роги і вішали невеличкий дзвіночок на шию.

Ватаги ходили від двору до двору та питали дозволу колядувати. Під час колядування колядники хвалили господаря, господиню, їхніх дітей та бажали, щоб будинок був багатим, "щоб і в полі буйно, і в загоні з приплодом, на пасіці ройно".

Прикмети:

Заборонялося прибирати, прати, займатися будь-яким рукоділлям, стригтися та займатися будь-якою брудною роботою.

Зіграти цього дня весілля — до довгого та щасливого сімейного життя.

Вірили, що куплена на Різдво річ довго служитиме.

Потрібно обов'язково скуштувати всі страви, що стоять на столі.

Запрошуйте до столу лише приємних та дорогих тобі людей.

У цей день:

1610 - Галілео Галілей відкрив перші три супутники Юпітера - Іо, Європу та Ганімед.

1797 - День народження сучасного італійського прапора;

1929 - У Нью-Йорку молоко вперше у світі почали продавати у картонних пакетах;

1949 - Університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголосив про отримання першої фотографії генів;

1953 - 33-й президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби;

1979 - В'єтнамські війська повалили режим Пол Пота в Камбоджі;

1980 - Індіра Ганді знову очолила уряд Індії;

1989 - Наслідний принц Японії Акіхіто проголошений новим імператором;

1992 - Телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон. Він коштував 1499 доларів.

1999 - У Сенаті США почалися слухання з імпічменту президента Білла Клінтона, якого обвинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі;

Прикмети:

Відлига у цей день обіцяє теплу та ранню весну;

Безхмарне небо та яскравий місяць - до морозів;

Зоряне небо та іній на деревах – буде добрий урожай.

Іменини: Леонід, Марія, Єрмак, Майя