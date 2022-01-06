Події

19:35 06.01.2022

Скасування ліцензій "Укрзалізниці" на перевезення набуде чинності лише в разі невиправлення порушень

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Скасування ліцензій "Укрзалізниці" на перевезення набуде чинності лише в разі невиправлення порушень

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") розпочала системну роботу щодо виправлення ситуації з безпекою на залізниці, планів заблокувати діяльність "Укрзалізниці" немає.

"Наказ набуває чинності лише в разі невиправлення порушень. Фактично, це попередження про можливе скасування ліцензії, а не саме скасування", - написав на своїй сторінці у Facebook голова "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський.

Він уточнив, що перевірка відбувалася заздалегідь, і весь час, доки вона тривала, команди Міністерства інфраструктури України, "Укртрансбезпеки" та "Укрзалізниці" спільно працювали над усуненням порушень. "Звісно, порушення будуть виправлені, і ніхто залізницю зупиняти не збирається", - наголосив Зборовський.

Водночас він уточнив, що виявлені під час перевірки УЗ порушення існували роками, однак раніше подібні перевірки проводилися поверхово, а їхні результати приховували від громадськості.

"Ми розпочали системну роботу щодо виправлення ситуації з безпекою на залізниці. Наше завдання — вивести безпеку поїздок українською залізницею на якісно новий рівень. Не заблокувавши "Укрзалізницю", а разом із її командою виправити усі критичні моменти. Це спільна робота, яка стала можливою лише зараз", - наголосив він.

За його словами, першу за п'ять років перевірку дотримання "Укрзалізницею" ліцензійних вимог було проведено в липні 2021 року, і за її результатами було встановлено 116 невідповідностей (порушень), про які було повідомлено минулому керівництву компанії, яке відмовилося від співпраці.

Відразу після зміни керівництва УЗ було розпочато спільну підготовку до нової позапланової перевірки з метою встановлення реальної ситуації в компанії.

Позапланова перевірка завершилась 24 грудня 2021 року. Її результати очікувано показали низку порушень, які не виправляли роками, що й стало підставою для відповідного наказу, уточнив Зборовський.

Як повідомлялося, "Укртрансбезпека" призупинила ліцензії "Укрзалізниці" на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів, УЗ зупиняти роботу не планує.

Теги: #ліцензії #укрзалізниця
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