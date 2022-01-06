Події

19:20 06.01.2022

Пошуки підлітка, який впав у річку в Кобилецькій Поляні на Закарпатті, поки не мали успіху і продовжаться 7 січня

1 хв читати
Пошуки підлітка, який впав у річку в Кобилецькій Поляні на Закарпатті, поки не мали успіху і продовжаться 7 січня

Підліток 2007 року впав у річку Крайня у с.Кобилецька Поляна Рахівського району Закарпатської області увечері в середу, його пошуки були призупинені того ж вечора, велися в четвер і будуть продовжені лише у п'ятницю, 7 січня, повідомляється на сайті Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

"5 січня 2022 року о 20:35 до ДСНС Закарпаття надійшло повідомлення про те, що двоє осіб 1996 та 2007 років народження, рухаючись гірською дорогою на гужовому транспорті, з'їхали в р. Крайню… в результаті неповнолітній опинився у воді та зник. О 23:50 пошуки призупинено для з'ясування обставин працівниками поліції. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучався особовий склад гірничого пошуково-рятувального відділення м. Рахів", - йдеться у повідомленні.

У четвер в оперативній інформації про наслідки погіршення погодних умов на території області станом на 17:00 повідомлялося, що пошуки зниклого підлітка 6 січня ведуться, до них залучено 34 особи та 2 одиниці техніки, проте в оновленій інформації станом на 17:00 повідомлялося , що пошукові роботи вже призупинено. "Пошуки зниклого підлітка (2007 р.н.), який впав у р. Крайня Рахівського району, будуть продовжені 7 січня", - йдеться у повідомленні.

 

 

Теги: #пошуки #закарпаття #підліток
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:07 06.01.2022
Рятувальники завершили відкачування води у постраждалих районах Закарпаття

Рятувальники завершили відкачування води у постраждалих районах Закарпаття

09:56 05.01.2022
У Закарпатті підтоплена низка садиб, зійшли два селеві потоки

У Закарпатті підтоплена низка садиб, зійшли два селеві потоки

07:41 05.01.2022
У селі на Закарпатті госпіталізовано двох людей через вибух газоповітряної суміші

У селі на Закарпатті госпіталізовано двох людей через вибух газоповітряної суміші

16:13 04.01.2022
На Закарпатті викрили підпільну друкарню, де фальсифікували міжнародні свідоцтва про вакцинацію - СБУ

На Закарпатті викрили підпільну друкарню, де фальсифікували міжнародні свідоцтва про вакцинацію - СБУ

11:44 04.01.2022
У ДСНС повідомляють про високу сніголавинну небезпеку на Закарпатті

У ДСНС повідомляють про високу сніголавинну небезпеку на Закарпатті

20:26 25.12.2021
На Київщині 17-річного підлітка госпіталізували до "Охматдиту" з гострим отруєнням

На Київщині 17-річного підлітка госпіталізували до "Охматдиту" з гострим отруєнням

17:00 16.12.2021
Закарпатського патрульного судитимуть за скоєння ДТП, в якій загинули двоє людей

Закарпатського патрульного судитимуть за скоєння ДТП, в якій загинули двоє людей

20:12 14.12.2021
Неповнолітнього винуватця ДТП у Луцьку відправили під домашній арешт

Неповнолітнього винуватця ДТП у Луцьку відправили під домашній арешт

12:36 13.12.2021
Понад 40% українців вважають політику Угорщини стосовно угорської нацменшини на Закарпатті підготовкою до можливої анексії та окупації - опитування

Понад 40% українців вважають політику Угорщини стосовно угорської нацменшини на Закарпатті підготовкою до можливої анексії та окупації - опитування

16:30 07.12.2021
Підліток, який вчинив у Харкові ДТП зі смертельним наслідком, є осудним - прокуратура

Підліток, який вчинив у Харкові ДТП зі смертельним наслідком, є осудним - прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР чекає на повернення Порошенка і не вірить, що він спланував поїздку за кордон заздалегідь

Суд заарештував активи та рахунки телеканалів "Прямий" та "5 канал"

До Ради внесено законопроект щодо підвищення окладу поліцейським до 24 тис. грн

МВС Казахстану повідомило про 2,3 тис. затриманих та загибель 18 силовиків

Печерський суд наклав арешт на майно Порошенка

ОСТАННЄ

Суд продовжив терміни слідства у справі про цифровий підпис Кернеса

Міноборони оголосило тендери на харчування у ЗС України та демонополізує постачання

ДБР чекає на повернення Порошенка і не вірить, що він спланував поїздку за кордон заздалегідь

Скасування ліцензій "Укрзалізниці" на перевезення набуде чинності лише в разі невиправлення порушень

Допомога ОДКБ Казахстану нагадала Боррелю ситуації, "яких слід уникати"

Поліція Києва посилила заходи безпеки на період різдвяних свят

Суд заарештував активи та рахунки телеканалів "Прямий" та "5 канал"

Режим НC через коронавірус продовжено в Латвії до 28 лютого

7 січня можливе обмеження на вхід для пасажирів п'яти станцій метро у центрі Києва

У Львові поліція вилучила партію наркотиків та психотропів майже на два мільйони гривень

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА