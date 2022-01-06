Пошуки підлітка, який впав у річку в Кобилецькій Поляні на Закарпатті, поки не мали успіху і продовжаться 7 січня

Підліток 2007 року впав у річку Крайня у с.Кобилецька Поляна Рахівського району Закарпатської області увечері в середу, його пошуки були призупинені того ж вечора, велися в четвер і будуть продовжені лише у п'ятницю, 7 січня, повідомляється на сайті Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

"5 січня 2022 року о 20:35 до ДСНС Закарпаття надійшло повідомлення про те, що двоє осіб 1996 та 2007 років народження, рухаючись гірською дорогою на гужовому транспорті, з'їхали в р. Крайню… в результаті неповнолітній опинився у воді та зник. О 23:50 пошуки призупинено для з'ясування обставин працівниками поліції. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучався особовий склад гірничого пошуково-рятувального відділення м. Рахів", - йдеться у повідомленні.

У четвер в оперативній інформації про наслідки погіршення погодних умов на території області станом на 17:00 повідомлялося, що пошуки зниклого підлітка 6 січня ведуться, до них залучено 34 особи та 2 одиниці техніки, проте в оновленій інформації станом на 17:00 повідомлялося , що пошукові роботи вже призупинено. "Пошуки зниклого підлітка (2007 р.н.), який впав у р. Крайня Рахівського району, будуть продовжені 7 січня", - йдеться у повідомленні.