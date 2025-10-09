На Київщині знайдено 2-річного хлопчика, який заблукав під час збирання грибів

Дворічного хлопчика, що зник з поля зору батьків під час збору грибів, знайшли рятувальники у Київській області, повідомила у четвер Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"На Київщині знайшли зниклого дворічного хлопчика. Під час збирання грибів у лісі поблизу села Діброва на Фастівщині малюк зник із поля зору батьків. На пошуки відразу вирушили рятувальники, поліцейські, кінологи, волонтери та місцеві жителі. Дитину знайшли живою, вона була дезорієнтована та переохолоджена", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

За інформацією відомства, через сильний дощ і бездоріжжя "швидка" не змогла дістатися до місця, тож рятувальники ДСНС власним автомобілем доставили хлопчика до лікарні.



Рятувальники подякували всім, хто долучився до пошуків.