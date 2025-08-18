В столичній лікарні під час підготовки до операції померла 10-річна дівчинка

В лікарні Оболонського району Києва під час підготовки до операції померла 10-річна дівчинка, поліція відкрила кримінальне провадження, повідомляє поліція Києва.

В телеграм-каналі в понеділок поліція столиці зазначає, що, за попередньою інформацією, близько півроку тому дитина зламала руку, у зв’язку з чим виникла необхідність фіксації перелому за допомогою металевої спиці.

"Нещодавно дівчина знову травмувалась, тож була запланована повторна операція", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, в неділю, 17 серпня, у приміщенні лікарні в Оболонському районі під час зняття гіпсу дівчинці стало зле, внаслідок чого лікарі ввели ряд медичних препаратів для стабілізації її стану.

"Попри це стан дитини погіршувався й проведені упродовж майже трьох годин реанімаційні заходи не допомогли, дівчинка померла", - повідомляють в поліції.

Наразі в межах слідства призначено ряд експертиз, які встановлять причину смерті дитини та якість наданих медичними працівниками послуг.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 140 КК України — неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків.

Київська міська прокуратура в повідомленні в телеграм-каналі уточнює, що дитина померла після введення анестезії. "Під час зняття гіпсової пов’язки дитині почали вводити анестезію. Зі слів матері, на фону введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск", - йдеться в повідомленні прокуратури.