Інтерфакс-Україна
Події
23:25 04.08.2025

Ще одну українську дитину врятовано з ТОТ в межах ініціативи Bring Kids Back UA

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Ще одну українську дитину вдалося евакуювати з тимчасово окупованої території в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомила радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

"13-річна дівчинка разом із мамою жила в окупації з перших місяців повномасштабного вторгнення. Вона мріяла вибратися та поїхати до бабусі й дідуся на підконтрольній території України, з якими весь цей час підтримувала звʼязок. Мама також хотіла виїхати, але тривалий час не наважувалася через небезпеку шляху. Урешті родина вирішила, що дівчинка поїде першою", - зазначила вона

Сьогодні дівчинка вже у вільній Україні — поруч із бабусею та дідусем, яких не бачила понад три роки.

"Ми продовжимо боротися за кожну українську дитину, щоб повернути їх додому", — наголосила радниця керівника Офісу президента.

Джерело: https://t.me/dashazarivna/2024

Теги: #тот #повернення #дитина

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