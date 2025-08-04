Ще одну українську дитину врятовано з ТОТ в межах ініціативи Bring Kids Back UA

Ще одну українську дитину вдалося евакуювати з тимчасово окупованої території в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомила радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

"13-річна дівчинка разом із мамою жила в окупації з перших місяців повномасштабного вторгнення. Вона мріяла вибратися та поїхати до бабусі й дідуся на підконтрольній території України, з якими весь цей час підтримувала звʼязок. Мама також хотіла виїхати, але тривалий час не наважувалася через небезпеку шляху. Урешті родина вирішила, що дівчинка поїде першою", - зазначила вона

Сьогодні дівчинка вже у вільній Україні — поруч із бабусею та дідусем, яких не бачила понад три роки.

"Ми продовжимо боротися за кожну українську дитину, щоб повернути їх додому", — наголосила радниця керівника Офісу президента.

Джерело: https://t.me/dashazarivna/2024