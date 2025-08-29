Жителька Сумської області намагалась продати своє немовля чоловікові для фіктивного батьківства

Жителька Сумської області, яка намагалась продати своє немовля жителю цього ж регіону для оформлення фіктивного батьківства, визнана винною в закінченому замаху на торгівлю малолітньою дитиною та вироком суду засуджена до чотирьох років позбавлення волі, повідомляється в телеграм-каналі Сумської обласної прокуратури в п'ятницю.

"На початку 2025 року жінка, перебуваючи на пізньому терміні вагітності, почала шукати охочих придбати її майбутню дитину за $30 тис. Вже після народження дівчинки 1 травня цього року вона домовилась передати немовля мешканцю Білопільської громади, запропонувавши оформити фіктивне батьківство. Спочатку вона отримала завдаток у сумі 1 тис. доларів США, а вже під час передачі основної частини коштів її затримали", - йдеться в повідомленні.

35-річна обвинувачена визнала свою провину в суді. Про долю дитини та чоловіка, який хотів її всиновити, не повідомляється.