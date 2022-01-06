Режим НC через коронавірус продовжено в Латвії до 28 лютого

Через поширення штаму коронавірусу COVID-19 "омікрон" оголошений у Латвії надзвичайний стан продовжено до 28 лютого.

Відповідні поправки до розпорядження про надзвичайний стан затвердив уряд Латвії на позачерговому засіданні в четвер.

Поправки внесло Міністерство охорони здоров'я, яке вважає, що для запобігання стрімкому поширенню інфекції необхідно продовжувати вже запроваджені заходи епідемічної безпеки, і наразі недопустимо їх пом'якшувати.

Як зазначає МОЗ, новий штам вірусу, що викликає COVID-19, почав швидко поширюватися в Європейському Союзі (ЄС) наприкінці минулого року, і нині в ЄС що два дні кількість випадків захворювання подвоюється, а в деяких країнах вона вже перевищила кількість випадків, спричинених штамом "дельта".