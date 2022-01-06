В Україні достатньо ковідних вакцин для повного курсу вакцинації та бустерної дози - міністр

В Україні достатньо вакцин для профілактики COVID-19 та повного курсу вакцинації, а також введення бустерної дози, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють (крім 7 січня - вихідний день). Вакцина в Україні є - і для першого, і для другого щеплення, а також для введення додаткової та бустерної доз", - написав він на своїй сторінці у мережі Facebook.

За даними міністра, лише три регіони України подолали 50%-й рубіж повністю вакцинованого дорослого населення. Це Київ (73%), Київська (55%) та Полтавська (51%) області.

Водночас Ляшко прогнозує зростання кількості випадків COVID-19 у країні.

"Медична система готується до чергового зростання кількості випадків COVID-19 в Україні", - сказав він.

Як повідомлялося, Ляшко у четвер підписав наказ про введення бустерної дози всім вакцинованим українцям віком від 18 років.