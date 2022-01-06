До семи років ув'язнення засуджено агента "ДНР", який хотів підпалити храм у Запорізькій області

Громадянина України, який у 2019 році намагався підпалити храм УПЦ в Запорізькій області, засуджено до семи років позбавлення волі, повідомляє прес-служба Служби безпеки України у четвер.

Зазначається, що зловмисник діяв за завданням і за чіткої координації "спецслужб" так званої ДНР, а його метою була дестабілізація ситуації в регіоні на релігійній основі.

"У ході слідства встановлено, що бойовики терористичної організації "ДНР" напередодні надання томосу Православній церкві України намагалися спровокувати конфлікт на релігійному ґрунті. За наявними даними, псевдоспецслужба терористів підшукала мешканця Запоріжжя, який за 30 тис. грн погодився вчинити злочин – організувати підпал храму Апостола Івана Богослова", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що однією з ключових вимог було розповсюдження у ЗМІ відео пожежі, яке мало трактуватися як напад на місцеву церковну громаду УПЦ представниками новоствореної Православної церкви України.

"Організатор злочину та його спільники були затримані співробітниками СБУ "на гарячому" під час спроби підпалу храму. Суд визнав винним організатора підпалу за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на організацію вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України і виніс вирок – сім років позбавлення волі", - зазначають у спецслужбі.

Вирок суду вже набув чинності.