В Одеській області пошкоджено храм внаслідок атаки ворожих БпЛА

В ніч на 7 червня збройні сили Росії атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударами був Одеський район.

"Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храма та іншу інфраструктуру селища Овідіополь", - повідомив Офіс генпрокурора в телеграм у суботу.

Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.

За процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).