09:54 07.06.2025
В Одеській області пошкоджено храм внаслідок атаки ворожих БпЛА
В ніч на 7 червня збройні сили Росії атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударами був Одеський район.
"Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храма та іншу інфраструктуру селища Овідіополь", - повідомив Офіс генпрокурора в телеграм у суботу.
Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.
За процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).