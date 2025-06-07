Інтерфакс-Україна
Події
09:54 07.06.2025

В Одеській області пошкоджено храм внаслідок атаки ворожих БпЛА

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В ніч на 7 червня збройні сили Росії атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударами був Одеський район.

"Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храма та іншу інфраструктуру селища Овідіополь", - повідомив Офіс генпрокурора в телеграм у суботу.

Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.

За процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #храм #одеська_область #бпла_рф

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