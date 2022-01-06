Події

12:29 06.01.2022

В Алмати 13 правоохоронців загинули, тіла двох із них було виявлено з відсіченою головою - держТБ

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В Алмати 13 правоохоронців загинули, тіла двох із них було виявлено з відсіченою головою - держТБ

Тіло ще одного співробітника правоохоронних органів виявлено в Алмати з відсіченою головою, повідомив у четвер державний телеканал "Хабар 24" із посиланням на комендатуру міста.

Раніше повідомлялося, що тіло одного з силовиків виявлено із відсіченою головою. Повідомлялося про 12 загиблих.

"13 правоохоронців загинули, тіла двох із них було виявлено з відсіченою головою", - повідомив диктор "Хабар 24".

Теги: #загибель #правоохоронці #алмати
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