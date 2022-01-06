Міністри оборони США та Великої Британії висловилися за підтримку суверенітету України

Міністри оборони США Ллойд Остін та Великої Британії Бен Воллес під час телефонної бесіди підтвердили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України, повідомив Пентагон.

У повідомленні наголошується, що міністри "обговорили питання нарощування військової могутності Росії на кордонах України", при цьому вони "взаємно підтвердили непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

Американське військове відомство зазначило, що Остін "подякував Воллесу за внесок Великої Британії в трансатлантичну безпеку".

Сторони "домовилися продовжувати тісну координацію".