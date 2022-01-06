Події

07:53 06.01.2022

Міністри оборони США та Великої Британії висловилися за підтримку суверенітету України

1 хв читати
Міністри оборони США та Великої Британії висловилися за підтримку суверенітету України

Міністри оборони США Ллойд Остін та Великої  Британії Бен Воллес під час телефонної бесіди підтвердили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України, повідомив Пентагон.

У повідомленні наголошується, що міністри "обговорили питання нарощування військової могутності Росії на кордонах України", при цьому вони "взаємно підтвердили непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

Американське військове відомство зазначило, що Остін "подякував Воллесу за внесок Великої Британії в трансатлантичну безпеку".

Сторони "домовилися продовжувати тісну координацію".

 

 

Теги: #сша #британія #підтримка #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:45 06.01.2022
США засуджують акти насильства в Казахстані та закликають до стабілізації ситуації мирним шляхом

США засуджують акти насильства в Казахстані та закликають до стабілізації ситуації мирним шляхом

07:15 06.01.2022
Церемонію "Греммі" перенесли через COVID-19

Церемонію "Греммі" перенесли через COVID-19

20:53 05.01.2022
Блінкен заявив, що дуже складно досягти прогресу з РФ, коли та "приставила дуло до скроні" України

Блінкен заявив, що дуже складно досягти прогресу з РФ, коли та "приставила дуло до скроні" України

20:39 05.01.2022
США продовжать надавати військову допомогу Україні найближчими місяцями і тижнями - Блінкен

США продовжать надавати військову допомогу Україні найближчими місяцями і тижнями - Блінкен

20:39 05.01.2022
Домовленості США та РФ щодо безпеки в Європі неможливі без участі європейців

Домовленості США та РФ щодо безпеки в Європі неможливі без участі європейців

20:15 05.01.2022
"Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну - Блінкен

"Північний потік-2" навряд чи запрацює, якщо РФ вторгнеться в Україну - Блінкен

20:08 05.01.2022
США з союзниками порушать на переговорах з РФ наступного тижня питання ворожих дій Москви

США з союзниками порушать на переговорах з РФ наступного тижня питання ворожих дій Москви

19:03 05.01.2022
Кожен 15-й житель Англії хворів на коронавірус минулого тижня

Кожен 15-й житель Англії хворів на коронавірус минулого тижня

09:44 05.01.2022
У США достатньо запасів вакцин від COVID-19 і "бустерів" для всіх жителів країни - Байден

У США достатньо запасів вакцин від COVID-19 і "бустерів" для всіх жителів країни - Байден

08:22 05.01.2022
В Україні за добу виявили 4 571 новий випадок захворювання на СOVID-19, одужало 8 439 осіб, 273 померли

В Україні за добу виявили 4 571 новий випадок захворювання на СOVID-19, одужало 8 439 осіб, 273 померли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОДКБ спрямовує миротворчі сили до Казахстану

Пашинян заявив, що ухвалив рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану для стабілізації обстановки

Блінкен заявив, що дуже складно досягти прогресу з РФ, коли та "приставила дуло до скроні" України

Президент Казахстану звернувся до глав держав ОДКБ по допомогу

Вісім поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії загинули під час протестів у Казахстані - ЗМІ з посиланням на МВС республіки

ОСТАННЄ

Рятувальники завершили відкачування води у постраждалих районах Закарпаття

Прем'єр Литви заявив про відсутність планів продовжити режим НС на кордоні з Білоруссю

В Естонії за підозрою у корупції затримано екс-главу МВС

Усі адміністративні будівлі столиці Казахстану взяті під посилену охорону, обмежено доступ до інтернету, роботу всіх банків призупинено

У Нур-Султані та Алмати знову відключили інтернет, телефонний зв'язок працює з перебоями

На Тернопільщині перекинувся бензовоз, рятувальники усувають наслідки

За добу російські найманці чотири рази відкривали вогонь по українським позиціям на Донбасі

Китайське місто Сіань оголосило про повне закриття аеропорту через COVID-19

ОДКБ спрямовує миротворчі сили до Казахстану

Пашинян заявив, що ухвалив рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану для стабілізації обстановки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА