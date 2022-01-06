Усі адміністративні будівлі столиці Казахстану взяті під посилену охорону, обмежено доступ до інтернету, роботу всіх банків призупинено

Усі адміністративні будівлі Нур-Султана взяті під посилену охорону, також запроваджено тимчасове обмеження на доступ до інтернету, роботу всіх банків призупинено, повідомив у четвер казахстанський державний телеканал "Хабар 24", який продовжує своє мовлення.

"Всі адміністративні будинки столиці Казахстану взяті під посилену охорону", - повідомив держтелеканал.

За словами начальника департаменту поліції Ержана Саденова, ситуація в місті перебуває під контролем, але незважаючи на це запроваджується низка обмежень, посилено охорону громадського порядку.

"Просимо жителів столиці зберігати спокій, не піддаватися паніці та провокаційним закликам, із розумінням ставитися до заходів, що проводяться на період НП, дотримуватися правопорядку", - заявив Саденов.

Також було введено обмеження на доступ до Інтернету.

"Казахстан тимчасово знаходиться офлайн, у країні введено обмеження на доступ до інтернету. Протягом дня жителі країни спостерігають проблеми з доступом до соціальних мереж та месенджерів, працює лише стільниковий зв'язок", - йдеться у повідомленні телеканалу.

В інформації пояснюється, що в умовах НП держоргани мають право призупинити роботу мереж. "Влада наголошує, що ці заходи спрямовані не на обмеження прав громадян, а на безпеку", - повідомив телеканал "Хабар 24".

Офіційний представник Національного банку республіки Олжас Рамазанов заявив, що роботу всіх банків призупинено.

"Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку та Національний банк Казахстану, беручи до уваги проведення контртерористичних операцій силовими структурами та враховуючи тимчасові збої в роботі інтернету, а також для захисту здоров'я та життя працівників фінансових організацій та споживачів фінансових послуг, повідомляє про тимчасове припинення діяльності всіх фінансових організацій", - заявив Рамазанов.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі і постраждалі. Зранку 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.