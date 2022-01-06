За добу російські найманці чотири рази відкривали вогонь по українським позиціям на Донбасі

Минулої доби на Донбасі зафіксовано 4 обстріли з боку російських найманців, без втрат. З початку цієї доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, повідомили у прес-центрі штабу ООС.

"Минулої доби, 5 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню… Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", – сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у четвер.

Зокрема, у напрямку Авдіївки противник відкрив вогонь із протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Шумів зафіксовано обстріл українських позицій із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Катеринівки супротивник вів вогонь із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Майорського російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

"Станом на 7.00, 6 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у зведенні.