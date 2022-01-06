Церемонію "Греммі" перенесли через COVID-19

Церемонія вручення премії американською Національною академією мистецтва та науки звукозапису "Греммі" перенесена на невизначений термін через коронавірус, повідомили організатори.

"Після ретельного розгляду та аналізу за участю офіційних осіб міста та штату, експертів у галузі охорони здоров'я та безпеки, спільноти артистів та наших численних партнерів Академія звукозапису та CBS відклали 64-ту щорічну церемонію вручення нагород "Греммі"", - йдеться у повідомленні на сайті премії.

Зазначається, що через новий штам коронавірусу "омікрон" проведення церемонії, заплановане на 31 січня, "пов'язане із занадто великою кількістю ризиків". Повідомляється, що нова дата буде оголошена пізніше.

Минулого року "Греммі" також переносили з 31 січня на 14 березня. Крім того, було вирішено змінити місце проведення з арени Staples Center, що нині називається Crypto.com Arena, на більший за площею Los Angeles Convention Center.

Номінації на премію "Греммі" 2022 року було оголошено 23 листопада. Виконавець Джон Батіст отримав найбільше номінацій – 11. За ним слідують Doja Cat, H.E.R. і Джастін Бібер, які отримали по вісім номінацій кожен.

Цього року вперше в історії вручення "Греммі" було номіновано по 10 виконавців у кожній категорії так званої "Великої четвірки" - альбом, платівка та пісня року, а також найкращий новий виконавець.